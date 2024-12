L’ex rosa Baldini: «Se sommo un anno di lavoro tra Palermo e Pescara ho fatto 45 partite e 40 risultati positivi»

Ennesimo sfogo di Silvio Baldini. L’attuale tecnico del Pescara ed ex allenatore del Palermo, si è espresso in sede di conferenza stampa utilizzando parole forti alla vigilia del match contro il Campobasso. Baldini ha rimarcato la sua intenzione di voler portare il Pescara in B:

«Il Pescara vorrebbe una mia conferma a prescindere dal risultato? Ho detto che comunque vada noi andremo in B. Perché ci credo. Se non dovesse essere così non sarei credibile e quindi non potrei restare. Se sommo un anno di lavoro tra Palermo e Pescara ho fatto 45 partite e 40 risultati positivi. Solo 5 sconfitte. Sai cosa si ricordano? L’ultima con il Legnago».