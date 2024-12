Palermo, brindisi al Barbera: il discorso del direttore Giovanni Gardini

Questa mattina, al Renzo Barbera, si è svolto un momento conviviale organizzato dal Palermo Calcio, con la partecipazione di dirigenti e giornalisti riuniti per un brindisi in vista delle festività natalizie. Un’occasione non solo per scambiarsi gli auguri, ma anche per fare il punto su una stagione fin qui carica di aspettative, ma poco entusiasmante nei risultati.

Tra i presenti, oltre al direttore sportivo rosanero Morgan De Sanctis, c’era anche Giovanni Gardini, Amministratore delegato del club, che ha rivolto un breve discorso ai presenti, delineando l’attuale obiettivo della squadra. La recente e amara sconfitta contro la Carrarese ha evidenziato le difficoltà del Palermo, e Gardini non ha nascosto la delusione: «Noi non siamo soddisfatti dei risultati». Ha poi riconosciuto il buon andamento delle squadre concorrenti, affermando: «Sappiamo che le altre stanno facendo un percorso più positivo del nostro, ma con il lavoro possiamo migliorare le cose».

Un discorso tanto realistico quanto rassicurante, che evidenzia la consapevolezza della società riguardo alla situazione preoccupante. Allo stesso tempo, traspare la volontà di impiegare tutte le risorse e le competenze per invertire la rotta. La speranza è che un cambio di passo possa avvenire già dalla prossima sfida, in programma proprio al Barbera, contro il Catanzaro di mister Caserta.