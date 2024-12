Palermo, piove sul bagnato: Diakité si ferma per infortunio

Nuovi problemi in casa Palermo: il terzino Salim Diakité si è fermato a causa di un problema al muscolo vasto mediale sinistro. Quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com conferma che il giocatore si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, lasciando il tecnico Alessio Dionisi con poche alternative per la gara contro il Catanzaro. Seguiranno aggiornamenti su questa delicata situazione.

Nuovi problemi in casa Palermo. Nella giornata di oggi si è fermato il terzino destro Salim Diakité a causa di un problema al muscolo vasto mediale sinistro.

Un problema in più per Alessio Dionisi che, almeno per la gara di domenica, contro il Catanzaro dovrà fare a meno dell’ex Teramo e Ternana che, fin qui, totalizzato ben 1314 minuti in campo.

Il terzino, in queste ore, si sottoporrà ad esami strumentali che serviranno per capire l’entità dell’infortunio, con lo staff incrocia le dita nella speranza che non sia grave. Questo perché anche Pierozzi, che in estate fu acquistato per giocarsi il posto con Diakitè, è fuori per infortunio e dovrebbe recuperare per la gara contro il Sassuolo, in programma domenica 22 dicembre.

L’altra soluzione, sempre se Dionisi non dovesse decidere di cambiare modulo e schierare una difesa a tre, per sostituire Diakitè potrebbe essere Buttaro che, però, fin qui ha giocato soltanto 90’ contro il Napoli in Coppa Italia e 12’ in campionato; gli ultimi quattro contro la Reggiana lo scorso 26 ottobre. Oppure adattare uno tra Lund e Ceccaroni sulla fascia destra.

Dunque ulteriori problemi per il tecnico Dionisi che, oltre a dover raggiungere la vittoria a tutti i costi per non mettere a repentaglio la classifica e, forse, anche la sua posizione deve fare i conti con l’infortunio di un giocatore che, fin qui, è risultato decisivo nel suo scacchiere.