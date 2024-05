Serie C, stasera le gare di ritorno del primo turno nazionale dei Playoff: il programma

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui playoff di serie C.

E’ un po’ come un setball. Che il Catania può chiudere per continuare a giocare la sua partita nei playoff per la promozione in Serie B. Stasera contro l’Atalanta Under 23 ci sarà ancora il solito scenario da tutto esaurito e la squadra di Zeoli potrà fare tutto fuorché sbagliare. A cominciare dall’approccio, che non potrà essere morbido o superficiale:

«Affrontiamo una squadra che partirà in un certo modo – commenta il tecnico – dobbiamo essere pronti, con tanta umiltà, così come fatto nella gara di andata. Ancora è tutto aperto, la nostra non è una squadra che può gestire il vantaggio, non è nelle sue corde. L’Atalanta verrà qui a fare la partita. Sono ragazzi che si conoscono da molto tempo, che palleggiano molto. Partiranno a tutta e a quel punto sarà importante il nostro atteggiamento. Di sicuro c’è che voglio lo stesso livello di attenzione della gara di andata. E, magari, maggiore cattiveria davanti alla porta avversaria»