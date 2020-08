La nuova stagione di serie C sta per prendere forma in maniera ufficiale: il 10 settembre, al Salone d’Onore del Coni di Roma, saranno sorteggiati i calendari del campionato 2020/21. Dopo aver visto 52 club, su 55 aventi diritto, presentare la domanda d’iscrizione al torneo (con la rinuncia di Campodarsego, Siena e Sicula Leonzio) si attendono soltanto le squadre retrocesse dalla serie B (che avranno tempo fino al 24 agosto), quelle che presenteranno domanda di riammissione (entro il 27 agosto) e quelle che presenteranno domanda di ripescaggio (entro il 3 settembre).

Dopo la valutazione e la convalidazione di tali richieste, si potrà avere un quadro generale completo sulla composizione di un campionato che vedrà come grande protagonista anche il Palermo, pronto a battagliare per un posto fra i cadetti.