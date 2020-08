Il Perugia è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio con Massimo Oddo post retrocessione in Lega Pro. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com” in pole position ci sarebbe Fabio Caserta, ex tecnico della Juve Stabia, ma non è l’unico ex rosa in gara.

Infatti nelle ultime ore si starebbe valutando Roberto Stellone, ex tecnico di Ascoli e Palermo. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.