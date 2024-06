Serie C, ritorno finale Playoff. Oggi Carrarese-Vicenza, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Carrarese e Vicenza.

L’ultimo atto di un campionato incredibile va in scesa oggi. Appuntamento alle ore 17.30 allo stadio Dei Marmi di Carrara, con la squadra di casa ad un passo dal coronare il sogno Serie B. Il pareggio senza gol dell’andata infatti regala qualche percentuale in più al gruppo toscano che da mercoledì si è isolato per preparare al meglio il testa a testa odierno. Tanto lavoro sul campo svolto comunque con testa libera e gambe leggere per non sentire troppo la pressione. Mai come stavolta, in tanti anni di storia, la Carrarese è così vicina al salto in cadetteria, categoria toccata soltanto nel biennio 1946/47 e 1947/48 quando si giocava su tre gironi per limitare i costi per i viaggi delle trasferte. Poi, da allora, tantissima C, un po’ di C/2 e anche qualche stagione tra i dilettanti. Per questo la febbre della promozione è alta e la città si è stretta attorno alla squadra, con le autorità comunali che hanno permesso l’ampliamento dello stadio, garantendo l’agibilità a tutti i settori, rimasti chiude nel recente passato. E oggi si toccheranno quasi i cinquemila spettatori.

VIGILIA. Tanta passione che Antonio Calabro e suoi cercheranno di ripagare con una grande prestazione, come sottolineato in sede di conferenza stampa pre match dallo stesso allenatore pugliese, imbattuto in questa striscia di playoff e sconfitto in campionato soltanto una volta (dalla Recanatese quando ormai la griglia del post torneo era già delineata). «Ci siamo e l’obiettivo è quello di chiudere il cerchio. Stavolta giochiamo davanti ai nostri tifosi il fatto di contare sulla nostra gente è una spinta ulteriore. Sono dell’avviso che questo tipo di partite è importante giocarle ma è fondamentale vincere, sempre nel rispetto degli avversari. Il mio compito per una gara come questa è quello di scegliere la formazione migliore. In questi giorni ci siamo isolati per concentrarci al meglio e le motivazioni scattano automaticamente visto l’importanza della posta in palio».

Ultimo atto verso il sogno serie B. Oggi a Carrara nella finalissima per la promozione il Vicenza si gioca il tutto per tutto, forte di 23 risultati utili consecutivi e di un solo gol subito, e nessuna sconfitta, in 7 gare ai playoff. Dopo aver eliminato Taranto, Padova e Avellino. Stringe i denti la squadra di Vecchi, che durante il cammino ha perso pedine importanti, l’ultima Ronaldo, rottura del legamento crociato. Rolfini, Cavion, Golemic, Proia e Ronaldo appunto non potranno essere della partita quindi. Inoltre Tronchin e Ferrari stringeranno i denti. «È un gruppo eccezionale, qualcuno ha messo anche a repentaglio la propria salute pur di dare una mano alla squadra», spiega il tecnico Stefano Vecchi. «Ma ora abbiamo bisogno di tutti, anche dei dieci minuti di qualcuno».

DUBBI. Sulla formazione qualche dubbio ancora c’è. Soprattutto sulla possibilità che Tronchin e Ferrari possano partire dall’inizio. Ma è un Vicenza unito e compatto. Perchè la forza di questa squadra è il gruppo, cresciuto dall’arrivo del tecnico bergamasco il 20 dicembre scorso e diventato squadra. Golemic e Ronaldo, come gli altri indisponibili, non ci saranno sul campo ma sono con i compagni. «Le sensazioni sono positive, perché siamo usciti da una partita complicata mercoledì comunque con una squadra che crede nell’impresa. Come ci siamo detti da sempre: vogliamo arrivare al 9 giugno per festeggiare insieme».