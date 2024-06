Finale Playoff Serie C Carrarese-Vicenza, Oppicelli: «Ci metteremo l’anima»

Domenica si deciderà quella che sarà la 20^ squadra a completare la Serie B 2024/25 tra Carrarese e Vicenza.

Il pareggio a reti inviolate dell’andata lascia tutto aperto per la finale di ritorno, rendendo l’incontro allo “Stadio dei Marmi” una vera e propria battaglia per la promozione in Serie B. La partita si prospetta come un evento cruciale, dove ogni dettaglio e ogni episodio potrebbero inclinare la bilancia a favore dell’una o dell’altra squadra.

Il presidente della Carrarese, Fabio Oppicelli, ha evidenziato l’importanza dell’evento non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come un momento di forte connessione tra la squadra e la comunità di Carrara. La sua speranza di vedere un bello spettacolo riflette il desiderio di rendere orgogliosi i tifosi, dimostrando come il duro lavoro e la pianificazione a lungo termine possano portare a risultati significativi.

«Queste sono gare che vengono spesso decise dagli episodi, è una partita secca, dove non ci sono favoriti. Mi auguro che sia un bello spettacolo, così com’è stato nella gara di andata, e che vinca il migliore. È fantastico giocare partite del genere, confidiamo nei nostri mezzi, e non è un caso se siamo a questo punto dopo anni di programmazione. C’è una grande alchimia tra squadra, club e città, ci metteremo l’anima per regalare una gioia a tutti».