Finale Playoff Serie C: la Carrarese è in Serie B, Vicenza battuto 1-0. Finotto decisivo

La Carrarese è in Serie B. Dopo una finale d’andata in casa del Vicenza, terminata 0-0, il club allenato da Dal Canto si regala la promozione in cadetteria.

A deciderla è Finotto che dopo soli 6′ buca la difesa ospite e porta in vantaggio i suoi. Dopo il vantaggio, la Carrarese si limita a gestire la gara nei confronti di un Vicenza poco incisivo. Gli ospiti hanno provato a rendersi pericolosi in qualche occasione, con la difesa della Carrarese che si è, però, fatta trovare sempre attenta e precisa. La Serie B ha così l’ultima componente che si aggregerà al campionato cadetto nel prossimo anno.