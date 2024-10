Serie C: Perugia sconfitto dalla Torres. Pari all’ultimo respiro per la Triestina contro l’Albinoleffe. I risultati finali

Nel Girone A della Serie C, il Lecco ha ottenuto una vittoria importante in casa contro l’Alcione Milano, con un risultato di 1-0. Il gol decisivo è arrivato al 23′ grazie a una rete di Sipos, che ha permesso al Lecco di portare a casa i tre punti.

La Triestina ha strappato un punto in extremis contro l’Albinoleffe, pareggiando 1-1 grazie a un gol segnato al 94′. Dopo essere andata sotto nel punteggio, la squadra di casa ha lottato fino all’ultimo minuto, riuscendo a ottenere un pareggio prezioso nei momenti finali della partita.

L’Unione Clodiense non è riuscita a ottenere punti in casa, cadendo per 0-1 contro una solida Feralpisalò.

Passando al Girone B, il Milan U23 ha subito una battuta d’arresto casalinga contro il Pineto, perdendo per 0-2. Il Pineto ha preso il comando già all’11’ con un gol di Bruzzaniti e ha gestito il vantaggio fino al termine della partita.

Il match più emozionante del girone è stato quello tra la Torres e il Perugia. La squadra di casa ha preso il vantaggio al 26′ grazie a Fischnaller. Il Perugia ha risposto nel secondo tempo, pareggiando al 67′ con un gol di Lisi. Tuttavia, la Torres ha avuto l’ultima parola, con Fischnaller che ha siglato la sua doppietta personale al 78′, consegnando la vittoria per 2-1 alla sua squadra.

Le partite di questo turno di Serie C hanno dimostrato ancora una volta l’imprevedibilità e la competizione vibrante che caratterizzano il campionato, con squadre che continuano a lottare per ogni punto in palio.