Serie C Girone C: netta vittoria esterna per il Giugliano, Picerno affondato 1-3. La classifica aggiornata

Termina il match valevole per il campionato di Serie C Girone C tra Picerno e Giugliano. Gli ospiti passano in casa del Picerno aggiudicandosi una gara disputata in maniera impeccabile. La sblocca Giorgione al 2′, prima del raddoppio firmato Njambe al 23′. Prima del duplice fiscio i padroni di casa accorciano: Bernardotto al 38′ insacca.

Nella ripresa non cambia il copione, il Giugliano domina, si difende e attacca non dando scampo agli avversari. Balde al 78′ chiude i conti realizzando la definitiva rete dell’1-3.

CLASSIFICA

Benevento – 25 punti

Audace Cerignola – 21 punti

Giugliano – 20 punti

Avellino – 19 punti

Monopoli – 19 punti

Trapani – 18 punti

Catania – 18 punti

Picerno – 17 punti

Potenza – 17 punti

Sorrento – 16 punti

Crotone – 14 punti

Altamura – 13 punti

Casertana – 12 punti

Turris – 12 punti

Cavese – 11 punti

Foggia – 10 punti

Latina – 10 punti

ACR Messina – 9 punti

Taranto – 7 punti

Juventus U23 – 6 punti