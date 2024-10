Serie C: Trapani sconfitto in casa dall’Avellino. Vittoria Padova contro il Pontedera. Risultati finali e classifiche aggiornate dei tre gironi

Sono terminate le gare di Serie C.

Nel Girone A, il Padova ha conquistato tre punti fondamentali battendo il Renate per 1-0 in una partita combattuta. Il gol della vittoria ha permesso al Padova di continuare la sua corsa verso le posizioni di vertice della classifica, mantenendo solide le speranze di promozione.

Il Girone B ha visto l’Ascoli e il Campobasso concludere il loro incontro sull’1-1, con Bando che ha aperto le marcature per l’Ascoli al 17′. Nonostante vari tentativi da entrambe le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere, dividendo così i punti in palio.

Nella stessa giornata, l’Entella e la Lucchese hanno chiuso il match senza reti, con un 0-0 che riflette una lotta equilibrata a centrocampo e poche occasioni da gol.

Il Pescara, invece, ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Pontedera. Merola ha sbloccato il risultato al 39′, dando il via a una partita ricca di emozioni. La squadra di casa ha gestito il vantaggio fino al fischio finale, nonostante i continui tentativi del Pontedera di ribaltare il risultato.

Nel Girone C, l’incontro tra Trapani e Avellino è terminato 2-1 a favore degli ospiti. L’Avellino ha aperto le marcature al 43′ con Gori e ha raddoppiato al 60′ grazie a Patierno. Il Trapani ha ridotto il distacco all’86’ con un gol di Lescano, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Questo risultato permette all’Avellino di continuare la sua marcia in alta classifica, mentre il Trapani dovrà riflettere su come invertire la rotta.

Questi incontri di Serie C hanno dimostrato ancora una volta la competitività e l’incertezza del campionato, con squadre che lottano in ogni partita per i punti che potrebbero risultare decisivi per la promozione o per evitare la retrocessione.

Ecco le classifiche aggiornate:

GIRONE A

Padova – 32 punti

L.R. Vicenza – 25 punti

Alcione Milano – 22 punti

FeralpiSalò – 22 punti

Atalanta U23 – 20 punti

Trento – 19 punti

Renate – 19 punti

Lecco – 18 punti

Lumezzane – 18 punti

Virtus Verona – 17 punti

Novara – 17 punti

Caldiero Terme – 14 punti

Albinoleffe – 14 punti

Pro Patria – 13 punti

Giana Erminio – 12 punti

Pergolettese – 12 punti

Pro Vercelli – 11 punti

Arzignano – 10 punti

Union Clodiense – 7 punti

Triestina – 5 punti

GIRONE B

Pescara – 29 punti

Torres – 25 punti

Ternana – 23 punti

Entella – 23 punti

Arezzo – 22 punti

Campobasso – 19 punti

Vis Pesaro – 19 punti

Pianese – 17 punti

Rimini – 17 punti

Gubbio – 15 punti

Pineto – 14 punti

Carpi – 14 punti

Perugia – 13 punti

Lucchese – 13 punti

Pontedera – 11 punti

Sestri Levante – 10 punti

Ascoli – 9 punti

Milan U23 – 9 punti

Spal – 8 punti

Legnago Salus – 6 punti

GIRONE C

Benevento – 25 punti

Avellino – 22 punti

Audace Cerignola – 21 punti

Giugliano – 20 punti

Monopoli – 19 punti

Trapani – 18 punti

Catania – 18 punti

Picerno – 17 punti

Potenza – 17 punti

Sorrento – 16 punti

Crotone – 14 punti

Altamura – 13 punti

Turris – 12 punti

Casertana – 11 punti

Cavese – 11 punti

Foggia – 10 punti

Latina – 10 punti

ACR Messina – 9 punti

Taranto – 7 punti

Juventus U23 – 6 punti