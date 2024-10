Padova, Valente a segno contro il Renate: «Contentissimo per il gol, ci ho creduto fino alla fine»

L’ex rosanero Nicola Valente ha parlato al termine della gara vinta contro il Renate grazie proprio ad un suo gol.

Ecco le sue parole:

«Contentissimo per la rete ma l’importante era vincere. Il gol? Ci ho creduto fino alla fine, sapevo che il cross sarebbe finito in quel punto del campo e fortunatamente è andata bene. Mi dispiace non aver dato un grosso contributo fin qui ma venivo anche da infortuni fastidiosi, ora guardo con fiducia il futuro. Il Renate è stata un duro avversario perché lasciavano pochi spazi e si chiudevano molto bene dietro. Il mio ruolo ideale? Esterno d’attacco ma sono a piena disposizione del mister. La mia dedica del gol? Alla mia famiglia e ai miei compagni, che mi hanno fatto sentire sempre importante».