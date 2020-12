Sono state rese note le formazioni ufficiali di Virtus Francavilla-Avellino e Catanzaro-Turris, match validi per la 14^ giornata del campionato di serie C Girone C. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani; Riccardi, Fazio, Pinna; Garufo, Verna, Risolo, Casoli; Corapi; Evacuo, Di Massimo. A disp.: Di Gennaro, Iannì, Salines, Riggio, Martinelli, Pipicella, Evan’s, Carlini, Altobelli, Di Piazza, Curiale, Furina. All.: Antonio Calabro.





Turris (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Franco, Tascone, Esempio; Romano; Pandolfi, Giannone. A disp.: D’Oriano, Barone, D’Ignazio, D’Oriano, Lame, Loreto, Brandi, Esposito, Marchese, Fabiano, Signorelli, Alma, Longo. All.: Francesco Fabiano.

–

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Franco, Calcagno, Di Cosmo, Nunzella; Perez, Vazquez. A disp.: Costa, Sarcinella, Celli, Carella, Mastropietro, Buglia, Sparandeo, Tchetchoua, Puntoriere, Magnavita. All.: Bruno Trocini.

AVELLINO (3-5-2): Leoni; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, D’Angelo, De Francesco, Tito; Santaniello, Maniero. A disp.: Pizzella, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Fella, Dossena, Bruzzo, Burgio, Nikolic. All.: Luigi Molino