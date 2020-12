Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui vaccini nel corso della trasmissione “Mezz’ora in Più”.

Ecco quanto riportato da “Lastampa.it”:





«Sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il Covid perché non ne è immune. Per chi lo ha avuto, il periodo di immunità si concluderà e quindi sarà ragionevole che siano vaccinati anche loro. Ma non saranno i primi e neppure i secondi».