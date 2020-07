Dopo le gare del primo turno nazionale dei playoff di Serie C arrivano le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di squalifica per il tecnico della Juventus U23 Fabio Pecchia. Sempre un turo di stop per Fagioli (Juventus U23), Cosenza e Gonnelli (Alessandria), Ronaldo (Padova), Pogliano (Novara), Paghera (Ternana), Brivio e Signorini (Triestina).