Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, Federico Chiesa non rinnoverà il contratto con la Fiorentina e il club viola dunque punterà a trovare la migliore soluzione per cederlo. Barone e Pradè sono convinti che il primo club che si farà avanti sarà la Juventus, i nomi che verranno messi sul tavolo per provare ad accelerare saranno quello di Romero e quello di Gonzalo Higuain. Per il Pipita, nonostante i 7 milioni di ingaggio, l’operazione potrebbe essere fattibile.