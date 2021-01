Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute dell’11 e 12 Gennaio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHAKIR MOHAMMED AMINE (LEGNAGO SALUS) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. 251/435

TOZZO ANDREA (MANTOVA) per aver colpito con un calcio da tergo il polpaccio di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZIGROSSI VALERIO (A.J.FANO) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MATERA ANTONIO (CAVESE)

GASPERI MATTEO (LEGNAGO SALUS)

GENNARI MATTIA (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIOFANI MATTEO (BARI)

DI CESARE VALERIO (BARI)

CELJAK VEDRAN (LECCO)

URBINATI GIANLUCA (FERMANA)

PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)

BOCCARDI FILIPPO (IMOLESE)

RONDANINI IVAN (IMOLESE)

DE SANTIS SIMONE (MATELICA)

CASTIGLIA LUCA (MODENA)

GUADAGNI GIUSEPPE (PAGANESE)

BAKAYOKO ABOUBAKAR (PERGOLETTESE)

COPPOLA MARIO (POTENZA)

GIUBILATO LORENZO (PRO SESTO)

GUGLIELMOTTI DAVID (RENATE)

STRAMACCIONI DIEGO (VIS PESARO)

Inoltre tra in calciatori in diffida risultano i due rosanero Palazzi e Rauti.