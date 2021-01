In vista del match tra Palermo e Virtus Francavilla, valido per la 19^ giornata di Serie C Girone C e in programma alle 12:30 allo stadio “Renzo Barbera”, è stata resa nota la designazione arbitrale.

dirigere la sfida sarà l’arbitro Nicolò Marini di Trieste. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzaroni di Udine.





Quarto uomo Andrea Ancora di Roma 1.