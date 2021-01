Kevin Strootman è praticamente un nuovo giocatore del Genoa. Sarà lui il rinforzo di peso a centrocampo per la squadra di Davide Ballardini. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il calciatore è appena arrivato in città, ad attenderlo anche alcuni tifosi, che lo hanno omaggiato con una sciarpa.

Si è definitivamente trovato un accordo in merito alle cifre, con il club francese che pagherà il 50% dell’ingaggio.





Per il centrocampista olandese si tratta di un ritorno in Italia, avendo giocato in Serie A dal 2013 al 2018 con la maglia della Roma.