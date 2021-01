Da domani sono sospese le attività presso l’asilo nido “Papavero” per un caso accertato di positività al Covid-19 di un dipendente. Nella struttura di via Acireale, come da protocollo, saranno avviate le operazioni di sanificazione. Il dato è emerso ieri durante lo screening dedicato al personale dei servizi servizi educativi sollecitato nei giorni scorsi dal sindaco, Leoluca Orlando che si svolge presso la Fiera del Mediterraneo.