Serie C: l’Ascoli pareggia allo scadere, contro la Vis Pesaro finisce 1-1. La classifica aggiornata del Girone B

Sfida combattuta quella tra Vis Pesaro e Ascoli, con un finale al cardiopalma. Cannavo ha portato in vantaggio la Vis Pesaro al 64′, ma l’Ascoli ha trovato il pareggio al 94′ grazie a Corazza, che ha segnato in pieno recupero. Un punto che lascia entrambe le squadre con un pizzico di amarezza, ma che rispecchia l’equilibrio visto in campo.

Ecco la classifica aggiornata del Girone B:

Pescara – 32 punti

Torres – 29 punti

Ternana – 27 punti

Entella – 27 punti

Arezzo – 24 punti

Campobasso – 23 punti

Vis Pesaro – 23 punti

Pianese – 20 punti

Gubbio – 18 punti

Carpi – 18 punti

Rimini – 18 punti

Perugia – 15 punti

Pineto – 14 punti

Lucchese – 14 punti

Pontedera – 13 punti

Ancona – 12 punti

Milan U23 – 11 punti

SPAL – 11 punti

Sestri Levante – 11 punti

Legnago Salus – 8 punti