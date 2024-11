Serie C: pirotecnico 2-2 tra Caldiero Terme e Lumezzane. La classifica aggiornata del Girone A

Partita ricca di emozioni tra Caldiero Terme e Lumezzane, terminata con un pareggio per 2-2. Il Lumezzane è passato in vantaggio al 20′ con Monachello, ma il Caldiero Terme ha risposto al 55′ con Marras. Quando Filiciotto ha segnato all’82’ sembrava fatta per i padroni di casa, ma Piga ha trovato il gol del definitivo 2-2 all’88’, regalando al Lumezzane un punto prezioso.

Ecco la classifica aggiornata del Girone A:

Padova – 38 punti

L.R. Vicenza – 31 punti

Trento – 25 punti

FeralpiSalò – 25 punti

Lumezzane – 25 punti

Atalanta U23 – 23 punti

Alcione Milano – 22 punti

Novara – 20 punti

Renate – 20 punti

Virtus Verona – 19 punti

Lecco – 19 punti

AlbinoLeffe – 17 punti

Caldiero Terme – 15 punti

Giana Erminio – 15 punti

Pro Vercelli – 15 punti

Arzignano – 14 punti

Pro Patria – 14 punti

Pergolettese – 13 punti

Union Clodiense – 8 punti

Triestina – 6 punti