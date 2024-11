Serie C: il Catania si aggiudica il derby, contro il Trapani finisce 2-1. La classifica aggiornata del Girone C

Nel Girone C, il Catania ha la meglio nel derby siciliano contro il Trapani, imponendosi per 2-1. I rossazzurri hanno sbloccato la partita al 45′ con Castellini, ma Celiento ha pareggiato per il Trapani al 50′. Il Catania è tornato in vantaggio al 58′ con Inglese, chiudendo la sfida a proprio favore. In contemporanea, Foggia e Casertana hanno disputato una partita più bloccata, terminando sullo 0-0 senza reti.

Ecco la classifica aggiornata del Girone C:

Benevento – 29 punti

Audace Cerignola – 25 punti

Monopoli – 24 punti

Giugliano – 23 punti

Avellino – 23 punti

Catania – 23 punti

Potenza – 22 punti

Picerno – 21 punti

Trapani – 21 punti

Sorrento – 20 punti

Crotone – 19 punti

Cavese – 17 punti

Altamura – 16 punti

Casertana – 15 punti

Turris – 14 punti

Foggia – 14 punti

Latina – 14 punti

ACR Messina – 13 punti

Taranto – 9 punti

Juventus U23 – 7 punti