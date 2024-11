Trapani: malore per Antonini dopo il derby contro il Catania, la nota del club granata

Momenti di apprensione al termine del derby siciliano tra Catania e Trapani. Il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, ha accusato un lieve malore al termine della partita, conclusasi con una sconfitta per i granata.

La società ha prontamente rassicurato tifosi e sostenitori con una nota ufficiale:

“La società tranquillizza – scrive infatti la nota – i propri sostenitori sulle condizioni di salute del presidente che a fine gara ha dovuto, causa lieve malore, farsi visitare dallo staff sanitario negli spogliatoi”.

Dopo il controllo medico, Antonini ha lasciato lo stadio e fatto rientro a Trapani, evidenziando come l’episodio non abbia avuto conseguenze significative. Una giornata emotivamente intensa, dunque, per il patron dei granata, che ha seguito da vicino una sfida molto sentita ma dal risultato amaro per il Trapani. Il club e i tifosi, rassicurati dalle buone notizie, possono ora guardare avanti con serenità, concentrandosi sui prossimi impegni sportivi.