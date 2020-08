Il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha annunciato, attraverso un video apparso sui canali social della società, di aver iscritto la squadra al prossimo campionato di Serie C.

Nelle scorse settimane, il presidente Caiata aveva annunciato di aver consegnato il club nelle mani della Regione Basilicata e di voler cedere il club. Il club si iscrive per il terzo anno consecutivo in C, è un record. Di seguito il video.