L’Organizzazione Mondiale della Sanità non sembra molto favorevole alla riapertura degli stadi, come conferma Michael Ryan, direttore delle emergenze sanitarie dell’OMS. Di seguito le sue parole attraverso una live chat: “Non lo sappiamo. Grandi folle di 40.000, 50.000, 60.000 persone … Non è solo per il rischio di essere allo stadio, ma anche di raggiungerlo con i mezzi pubblici, di trovarsi dentro bar e club. Immaginate tutti i problemi che abbiamo ora con i locali notturni e i bar.

Moltiplicateli per un’esperienza di quattro o cinque ore, in cui migliaia di persone convergono con lo stesso trasporto pubblico in un posto. E poi tutti gli aspetti sociali che seguono. potrebbe essere disastroso”, ha detto attraverso una live .

“È poco realistico pensare che nei paesi con trasmissione locale vedremo grandi incontri come quest’anno. Forse dovremmo aspettarci che quando le cose miglioreranno possiamo passare da zero persone a forse 1.000 o 2.000”.