Dopo il 5-0 dell’andata, il Manchester United conquista il pass per le final eight di Europa League. All’Old Trafford la squadra di Solskjaer ottiene il massimo risultato col minimo sforzo. Ospiti in vantaggio ad inizio della seconda frazione di gioco con Wiesinger ma pochi istanti più tardi arriva il pareggio firmato da Lingard. Nel finale Martial ribalta il match realizzando il 2-1 al termine di una grande azione.

La rete del vantaggio dell’Inter contro il Getafe arriva al 33′, il marcatore è Lukaku che sfonda la porta con un grande tiro. Poi la partita procede sul filo dell’equilibrio, fino al 75′, fallo di mano di Godin e calcio di rigore, dal dischetto Molina calcia clamorosamente fuori. Altra occasione per Lukaku, ma è Eriksen (da poco entrata) a regalare il 2-0 e la certezza della qualificazione. Entrambe le reti sono partite da lanci in impostazione da Bastoni. L’Inter vola ai quarti di finale, ma dal prossimo turno servirà una squadra più concreta.