E’ appena terminata con il risultato di 0-5 il match tra Cavese e Ternana, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di serie C Girone C.

A decidere la gara sono le reti di Falletti (5′), Vantaggiato (49′ e 52′), Proietti (62′) e Furlan (76′).