Dopo 7 lunghi anni torna il derby che tutti i tifosi rosanero attendono con ansia, quello col Catania. Sugli spalti dello stadio “Renzo Barbera”, lunedì sera alle 21:00, però non ci sarà il pubblico a colorare gli spalti causa Covid-19, ma l’importanza del match non cambia.

Per l’occasione la redazione di Ilovepalermocalcio ha voluto sentire lo storico dirigente del Palermo, Rino Foschi. Queste alcune sue parole rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni:





Pensa che questo derby possa dare una scossa decisiva ai rosanero? Una sorta di ri-partenza in caso di successo? «Sono convinto che per il Palermo lunedì sarà la partenza, perché con un bel risultato, si comincerà a vedere un po’ di sole. Le squadre davanti hanno un sacco di punti. È una corsa non proibitiva, ma non è facile. Sono convinto che Boscaglia sia un grande esperto della categoria e farà emergere le qualità dei giocatori».