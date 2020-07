Il 15 luglio le società di Serie C dovranno presentare alla Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) tutta la documentazione relativa alla situazione patrimoniale e ai pagamenti degli stipendi di marzo, aprile e maggio 2020. Secondo quanto riporta “Catanzarosport24.it”, sarebbero 46 le società su 60 che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione con reddito lordo sotto i 26.644 euro per i propri tesserati e che potrebbero non riuscire a rispettare la data del 15 luglio, e per questo andare incontro a una penalizzazione di 2 punti in classifica nel 2020/21. Il presidente della Lega Pro Ghirelli starebbe lavorando per prorogare la scadenza oltre il 15 luglio, ma ad oggi non sono emerse novità.