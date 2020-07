Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato le multiproprietà nel professionismo italiano. Ecco le sue parole riportate da “La Voce di Mantova”: «Non voglio entrare nello specifico. La materia va normata. Non voglio dire in quale direzione. Questo indipendentemente dai soggetti, che non mi metto a discutere. Ma dopo una fase iniziale con la Salernitana, a questo punto va affrontata nel Consiglio Federale, per mettere delle regole».