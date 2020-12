La Serie C è su Sky. Dieci le gare che, in quest’ultimo turno dell’anno, l’emittente trasmetterà nei propri canali in modalità pay-per-view. Tra i telecronisti spicca il nome di Fabio Caressa, impegnato sul campo della Pergolettese per il commento dell’incontro tra i lombardi e l’Alessandria. Ecco di seguito il programma completo.

ore 12.30 – Olbia-Lecco (Sky Sport 251, telecronaca Antonio Nucera)

ore 12.30 – Sambenedettese-Virtus Verona (Sky Sport 252, telecronaca Alessandro Sugoni)

ore 12.30 – Sudtirol-Triestina (Sky Sport 253, telecronaca Luca Mastrorilli)

ore 15.00 – Palermo-Bari (Sky Sport 251, telecronaca Paolo Redi)

ore 15.00 – Catania-Catanzaro (Sky Sport 252, telecronaca Christian Giordano)

ore 15.00 – Pergolettese-Alessandria (Sky Sport 253, telecronaca Fabio Caressa)

ore 17.30 – Padova-Modena (Sky Sport 252, telecronaca Luca Boschetto)

ore 17.30 – Perugia-Ravenna (Sky Sport 253, telecronaca Gaia Brunelli)

ore 17.30 – Paganese-Foggia (Sky Sport 254, telecronaca Marco Frisoli)

ore 20.30 – Turris-Cavese (Sky Sport 258, telecronaca Gaia Brunelli)