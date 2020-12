Via Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, commenta la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sulla gara contro la Juventus: “Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole”.

