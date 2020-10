Sono appena state diramate le formazioni ufficiali dei match Avellino-Casertana e Ternana-Foggia, sfide valida per la 7^ giornata del campionato di serie C Girone C. Di seguito le formazioni ufficiali delle due gare.

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Miceli, Rocchi; Rizzo, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Adamo; Maniero, Fella. A disposizione: Pane, Pizzella, Nikolic, Errico, Silvestri M., Burgio, Bernardotto, Santaniello, Tito, Bruzzo, Mariconda, Dossena. Allenatore: Piero Braglia.





Casertana (4-3-2-1): Dekic, Hadziosmanovic, Konate, Carrillo, Setola; Petruccelli, Varesanovic, Bordin; Izzillo, Icardi; Fedato. A disposizione: Zivkovic, Avella, Longobardo, Petito, Buschiazzo, De Sarlo, Ciriello, Matese, Valeau, De Lucia, Pacilli. Allenatore: Federico Guidi.

–

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disp: Vitali, Damian, Salzano, Peralta, Laverone, Paghera, Suagher, Russo, Mammarella, Ferrante, Raicevic, Torromino.

All: Lucarelli.

FOGGIA (3-4-3): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone; Kalombo, Vitale, , Raggio Garibaldi, Di Masi; Curcio, D’Andrea Dell’Agnello. A disp: Mascolo, Lucarelli, Di Masi, Morrone, Garofalo, Salvi, Aramini, Pompa, Di Jenno, Naessens, Balde, Regoli

All: Marchionni.