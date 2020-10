Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Lega serie B ha comunicato il rinvio della sfida tra Cremonese e Brescia, valevole per la quinta giornata di campionato e inizialmente in programma questa sera alle ore 21.

Ecco il comunicato





“Dopo una caso di positività nel Brescia e constatata l’impossibilità di rinviare a domani la gara secondo regolamento per gli impegni di mercoledì delle due squadre in Coppa Italia, la gara fra Cremonese e rondinelle in programma oggi alle ore 21 è stata rinviata a data da destinarsi”.​