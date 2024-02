Serie C Girone C: il Foggia cade in campo della Turris 2-0, colpo esterno del Picerno. La classifica aggiornata

Terminano le gare valide per il campionato di Serie C del girone C. Il Foggia cade in casa della Turris e perde 2-0 grazie alle reti di D’Auria e Pugliese. Il Picerno, nella gara esterna in casa del Sorrento, vince di misura 0-1 grazie alla rete di Murano. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Audace Cerignola-Taranto 0-0

Sorrento-Picerno 0-2 (Murano 8′; Albertini 90+3′)

Turris-Foggia 2-0 (D’Auria 21′; Pugliese 63′)

CLASSIFICA

Juve Stabia 54*

Picerno 48

Avellino 44*

Benevento 43

Taranto 42

Casertana 41*

Crotone 40

Sorrento 36

Audace Cerignola 36*

Giugliano 36

Latina 34*

Messina 32*

Potenza 31*

Catania 31*

Foggia 26

Monopoli 23

Virtus Francavilla 21*

Turris 21

Brindisi 16*

Monterosi 16*