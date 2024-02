Serie C: sprofondo Catania, Sturaro espulso. Colpaccio Messina ad Avellino. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone C

Sono terminate le due gare del Girone C di serie C giocate alle ore 16.15. Il Messina ha vinto ad Avellino grazie al gol di Manetta. Solo un pari in casa per il Catania contro la Casertana. Esordio amaro in rossazzurro per Sturaro che alla sua prima da titolare è stato espulso al 49′.

Avellino-Messina 0-1

Catania-Casertana 0-0

CLASSIFICA – Juve Stabia 54*, Picerno 45, Avellino 44* Benevento 43, Taranto 41, Casertana 41*, Crotone 40, Sorrento 36, Giugliano 36*, Audace Cerignola 35, Latina 34*, Messina 32*, Potenza 31*,Catania 31*, Foggia 26, Monopoli 23, Virtus Francavilla 21*, Turris 21, Brindisi 16*, Monterosi 16*