Serie C Girone C: Casertana corsara a Foggia, 0-2 il risultato finale. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 0-2 l’anticipo della 35esima giornata del Girone C di Serie C tra Foggia e Casertana. I pugliesi giocano tutta la gara in dieci uomini per via dell’espulsione al 4′ di Tascone per un brutto fallo su Tavernelli, ma giocano a viso aperto per l’intera frazione di gioco. Nella riprese la formazione campana approfitta però della superiorità numerica e conquista i tre punti grazie alle firme di Montalto e Curcio.

CLASSIFICA

Juve Stabia 73

Benevento 62

Avellino 60

Casertana 58

Picerno 54

Taranto 53

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Foggia 45

Audace Cerignola 44

Sorrento 42

Acr Messina 41

Potenza 41

Catania 39

Turris 37

Monopoli 36

Virtus Francavilla 30

Monterosi Tuscia 28

Brindisi 18