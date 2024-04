Si è appena concluso il primo tempo di Foggia-Casertana, match della 35esima giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi rientrano negli spogliatoi con dieci uomini per via dell’espulsione di Tascone al 4′. Nonostante l’inferiorità numerica il Foggia sta interpretando bene la partita mettendo in difficoltà una Casertana che, finora, non ha creato grossi pericoli a Perina.

Continue Reading