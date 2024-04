Serie C Girone A: due volte Ferrari, Vicenza-Novara termina 2-1. Pareggia il Padova, la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone A. La doppietta di Ferrari regala il 2-1 e i tre punti al Vicenza sul Novara, inutile il gol Urso al 47′ per il momentaneo 1-1. Stesso risultato in Lumezzane-Padova e Pergolettese-Arzignano, le formazioni riescono a farsi vicendevolmente del male, ma nessuna porta a casa i tre punti: gare temrinate sull’1-1.

CLASSIFICA

Mantova 79

Padova 70

Vicenza 61

Triestina 60

Legnago 54

Atalanta U23 52

Giana Erminio 50

Pro Vercelli 47

Lumezzane 46

Trento 45

Albinoleffe 43

Pro Patria 43

Renate 41

Virtus Verona 41

Arzignano 40

Pergolettese 38

Fiorenzuola 37

Novara 36

Pro Sesto 28

Alessandria 19