Serie C Girone C: il Catania nei guai, la Virtus Francavilla vince 1-0 grazie ad Artistico. I risultati e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C. Il Catania perde sul campo della della Virtus Francavilla per 1-0. Artistico la decide al 56′ e gli etnei non riescono a reagire. Vince il Messina 2-1 sul Monterosi Tuscia.

CLASSIFICA

Juve Stabia 73

Benevento 62

Avellino 60

Casertana 58

Taranto 56

Picerno 54

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Sorrento 45

Foggia 45

Audace Cerignola 44

Acr Messina 44

Potenza 41

Catania 39

Monopoli 39

Turris 37

Virtus Francavilla 33

Monterosi Tuscia 28

Brindisi 18