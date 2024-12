Serie C Girone C: batosta Messina, il Foggia vince 0-3. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Messina e Foggia. Allo Stadio “Franco Scoglio”, il Foggia passa in vantaggio grazie al gol di Mazzocco al 26′. Gli ospiti hanno approfittato di una distrazione della difesa siciliana per sbloccare il match. Il Messina, pur provando a reagire, non è riuscito a impensierire seriamente il portiere avversario nella prima frazione. Nella ripresa arriva il raddoppio del Foggia: sempre Mazzocco al 67′ sigla la doppietta. A chiudere il match è la rete di Emmausso al 90+2′.

CLASSIFICA

Benevento – 34

Audace Cerignola – 31

Monopoli – 29

Potenza – 29

Sorrento – 27

Avellino – 26

Crotone – 26

Picerno – 25

Catania – 25

Giugliano – 24

Trapani – 24

Altamura – 23

Cavese – 21

Foggia – 21

Casertana – 17

Latina – 17

ACR Messina – 16

Turris – 11

Juventus U23 – 11

Taranto – 3