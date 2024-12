Serie C Girone B: cade il Pescara, il Legnago la vince per 0-1. Sorride anche la Vis Pesaro, la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone B:

Pescara-Legnago Salus 0-1. Allo Stadio Adriatico, il Pescara cerca di imporsi sul Legnago, ma il primo tempo non ha offerto particolari emozioni. Entrambe le squadre sono sembrate più attente a non scoprirsi che a rischiare qualcosa in avanti. E’ nella ripresa che si sblocca la gara: Franzolini al 56′ sigla la rete che regala agli ospiti la vittoria.

Spal-Vis Pesaro 0-1. A Ferrara, la Spal non riesce a trovare la via del gol contro una Vis Pesaro compatta e ben organizzata. I padroni di casa hanno cercato di fare la partita, ma i pesaresi hanno risposto con ordine, mantenendo la parità. Nel secondo tempo: decide il gol al 60′ di Paganini.

CLASSIFICA

Pescara – 39

Ternana – 39

Entella – 34

Torres – 32

Vis Pesaro – 32

Rimini – 27

Arezzo – 26

Pianese – 24

Campobasso – 24

Pineto – 23

Ascoli – 21

Gubbio – 21

Carpi – 21

Perugia – 19

Lucchese – 17

SPAL – 17

Pontedera – 16

Milan U23 – 13

Sestri Levante – 13

Legnago Salus – 12