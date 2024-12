Serie C: Messina sotto di un gol contro il Foggia. I risultati parziali

La domenica di Serie C vede protagoniste le squadre dei tre gironi, con partite combattute e risultati ancora in bilico al termine dei primi 45 minuti. Ecco quanto accaduto finora.

Girone A: equilibrio a reti inviolate

Pergolettese-Renate 0-0

Al “Voltini” di Crema, la sfida tra Pergolettese e Renate resta bloccata sullo 0-0. Le due squadre hanno mostrato una fase difensiva solida, con poche occasioni da entrambe le parti. La ripresa sarà decisiva per rompere l’equilibrio.

Girone B: pareggi in attesa di emozioni

Pescara-Legnago Salus 0-0

Allo Stadio Adriatico, il Pescara cerca di imporsi sul Legnago, ma il primo tempo non ha offerto particolari emozioni. Entrambe le squadre sono sembrate più attente a non scoprirsi che a rischiare qualcosa in avanti.

Spal-Vis Pesaro 0-0

A Ferrara, la Spal non riesce a trovare la via del gol contro una Vis Pesaro compatta e ben organizzata. I padroni di casa hanno cercato di fare la partita, ma i pesaresi hanno risposto con ordine, mantenendo la parità.

Girone C: Mazzocco decide il primo tempo a Messina

Acr Messina-Foggia 0-1

Allo Stadio “Franco Scoglio”, il Foggia passa in vantaggio grazie al gol di Mazzocco al 26′. Gli ospiti hanno approfittato di una distrazione della difesa siciliana per sbloccare il match. Il Messina, pur provando a reagire, non è riuscito a impensierire seriamente il portiere avversario nella prima frazione.