Serie C Girone C: all’Avellino basta De Cristofaro, Sorrento sconfitto 1 a 0. Disfatta Taranto. Risultati e classifica aggiornata

Si concludono con i seguenti risultati le partite delle ore 17:30 valide per la 18esima giornata del Girone C di Serie C:

AVELLINO-SORRENTO 1-0 / Ai lupi basta la rate di De Cristofaro al 7′ per vincere il derby campano e volare al terzo posto a 29 punti, agganciando il Monopoli.

TARANTO-CATANIA 1-5 / Sconfitta pesantissima per la squadra pugliese. Gli etnei vengono trascinati da Ierardi, Stoppa, Inglese e, dopo il gol della bandiera di Guarracino, chiudono la pratica con Montalto e Forti.

La classifica aggiornata:

Benevento – 34

Audace Cerignola – 31

Monopoli – 29

Avellino – 29

Potenza – 29

Catania – 28

Picerno – 28

Sorrento – 27

Crotone – 26

Giugliano – 24

Trapani – 24

Altamura – 23

Cavese – 21

Foggia – 21

Casertana – 20

Latina – 17

ACR Messina – 16

Juventus U23 – 14

Turris – 11

Taranto – 3