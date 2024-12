Serie C Girone A: Albinoleffe corsara a Milano, Alcione sconfitto 2 a 0. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 0-2 il match della 18esima giornata del Girone A di Serie C tra Alcione Milano e Albinoleffe. Dopo una prima frazione terminata a reti inviolate, la formazione ospite viene trascinata dalla doppietta di Musacchio che, tra il 55′ e il 71′, sigla le due reti che permettono alla sua squadra di compiere un importante passo in avanti in classifica. Rinviata per maltempo, invece, la sfida tra Union Clodiense e Padova.

Ecco la classifica aggiornata:

Padova – 45

L.R. Vicenza – 40

FeralpiSalò – 32

Trento – 30

Alcione Milano – 29

Novara – 28

Renate – 28

Lumezzane – 27

Albinoleffe – 25

Atalanta U23 – 26

Lecco – 23

Virtus Verona – 21

Arzignano – 21

Giana Erminio – 20

Pro Vercelli – 19

Pergolettese – 17

Pro Patria – 17

Caldiero Terme – 15

Triestina – 10

Union Clodiense – 9