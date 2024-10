Serie C Girone B: colpo Carpi sull’Arezzo, il match termina 2-1. Vince la Vis Pesaro, risultati e classifica aggiornata

Terminano i match nei campi di Serie C Girone B. Vittoria netta per il Carpi. L’Arezzo prova a infastidire i padroni di casa che, però, riescono ad imporsi e a portare a casa la vittoria. La Vis Pesaro piazza il colpo in casa del Gubbio: un netto 1-3 che rilancia il club. Vittoria di misura per il Rimini: Chiarella al 73′ regala tre punti fondamentali ai padroni di casa.

Di seguito i risultati finali:

Carpi-Arezzo 2-1 (Puletto 11′; Eklu 16′; Gerbi 64′)

Gubbio-Vis Pesaro 1-3 (Stramaccioni 2′; Rosaia 16′; Venturi 48′; Nicastro 90′)

Rimini-Legano Salus 1-0 (Chiarela 73′)

CLASSIFICA

Pescara – 26 punti*

Ternana – 25 punti

Arezzo – 22 punti

Torres – 22 punti

Entella – 22 punti

Vis Pesaro – 19 punti

Campobasso – 18 punti

Pianese – 17 punti

Rimini – 17 punti

Gubbio – 15 punti

Carpi – 14 punti

Perugia – 13 punti

Lucchese – 12 punti

Pineto – 11 punti

Pontedera – 11 punti

Sestri Levante – 10 punti

Ascoli – 8 punti

Spal – 8 punti

Legnago Salus – 6 punti

Milan U23 – 6 punti*