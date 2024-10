Serie C Girone A: colpo Pergolettese, Lumezzane sconfitta 0-2. Pareggia il Novara, risultati e classifica aggiornata

Terminano i match nei campi di Serie C Girone A. Netta vittoria per la Pergolettese. Il Lumezzane subisce le imbarcate avversarie e fatica a reagire. Gara differente tra Novara e Vicenza. Vince l’equilibrio, poche occasioni e tanto possesso palla sterile per entrambe le formazioni. I due club si dividono la posta in palio.

Lumezzane-Pergolettese 0-2 (Jaohari 42′; Parker 44′)

Novara-Vicenza 0-0

CLASSIFICA

Padova – 29 punti

LR Vicenza – 25 punti

Alcione Milano – 22 punti

Atalanta U23 – 20 punti

Trento – 19 punti

FeralpiSalò – 19 punti

Renate – 19 punti

Lumezzane – 18 punti

Virtus Verona – 17 punti

Novara – 17 punti

Lecco – 18 punti

Caldiero Terme – 11 punti

Albinoleffe – 13 punti

Pro Patria – 13 punti

Pergolettese – 12 punti

Giana Erminio – 12 punti

Pro Vercelli – 11 punti

Arzignano – 7 punti

Union Clodiense – 7 punti

Triestina – 4 punti