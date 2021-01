La gara del girone C di Serie C tra Casertana e Catania, in programma oggi alle 12:30, è a rischio rinvio.

Secondo quanto riportato da “TuttoC.com”, ignoti sono entrati negli spogliatoi dello stadio “Pinto” di Caserta nella notte e hanno portato via divise di gioco, scarpini e attrezzature varie.





La società rossoblù sta valutando l’ipotesi di chiedere il rinvio della gara per cause di forza maggiore ma le possibilità che ciò avvenga sono estremamente remote. I campani dovranno quindi trovare rapidamente una soluzione alla carenza di divise per evitare di incappare in una sconfitta a tavolino.